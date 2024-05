HyperX Cloud III Wireless, audio Premium spettacolare, il prezzo di più col MENO 17 PER CENTO!

Le cuffie HyperX Cloud III Wireless sono un dispositivo di fascia alta pensato per i giocatori più appassionati ed esigenti, per i gamer che vogliono solo il meglio, e non scendono a nessun compromesso qualitativo, audio o video che sia. Sono cuffie di fascia alta, garantiscono prestazioni e confort elevati a tutto tondo, di conseguenza il prezzo di partenza, il prezzo di listino non è proprio popolare. La qualità si paga, oggi però possiamo pagare meno grazie all’ottimo sconto Amazon MENO 17%, che si traduce in una caduta del prezzo di listino da 180 euro a 149 euro! Se state cercando delle cuffie gaming di fascia alta wireless, le HyperX Cloud III Wireless sono quello che fanno per voi. Sono un prodotto dalle caratteristiche uniche, quest’offerta è un’occasione unica per comprarle risparmiando un bel po’!

Qualità e confort al top

Le cuffie HyperX Cloud III Wireless conservano il design iconico di HyperX, con un telaio robusto in alluminio e padiglioni in pelle sintetica morbida dotata di memory foam traspirante. Dimensioni generose ma peso contenuto, i padiglioni sono leggeri, non stringono e non affaticano nemmeno dopo lunghe sessioni di gioco. Il tutto senza andare a detrimento dell’isolamento acustico.

Il vero punto di HyperX Cloud III Wireless è la qualità audio, e non potrebbe essere altrimenti. I driver inclinati da 53mm con magneti al neodimio offrono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia DTS Headphone X Spatial Audio spazializza l’audio in una maniera estremamente efficace, a tutto vantaggio non solo della piacevolezza dell’ambiente di gioco ma anche delle prestazioni stesse di gioco.

Anche il microfono non è da meno in termini qualitativi, essendo dotato di una solida cancellazione dei rumori esterni, ideale per comunicare al meglio con i proprio compagni di squadra. E la batteria? Fino a 120 ore di gioco!

HyperX Cloud III Wireless: MENO 17% sul prezzo di listino, da 180 euro a 149 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.