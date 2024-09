I crypto trader scommettono su Pepe coin. Ecco la migliore alternativa

C’è una fine in vista per l’andamento laterale dei prezzi di Pepe: un analista di spicco afferma che si sta preparando a esplodere. Se Pepe dovesse iniziare a salire, ciò fornirebbe anche un vento favorevole per nuovi progetti come Pepe Unchained.

Pepe pronto a salire alle stelle a novembre

Mancano solo quattro mesi alla fine del 2024, ma quando si parla di crypto, si tratta di una finestra temporale in cui possono accadere tante cose.

E secondo il famoso trader Vegeta, c’è tempo sufficiente per un’altra traiettoria movimentata di Pepe. Pepe è attualmente ad un prezzo che aveva quasi sei mesi fa.

Vetega pensa che questa azione laterale continuerà abbastanza a lungo da far perdere la speranza alle persone, ma il prezzo salirà alle stelle proprio quando si arrenderanno. Se l’analista ha ragione, allora coloro che rimangono saranno ricompensati alla grande.

L’analista fornisce un grafico dei prezzi che mostra Pepe continuare a fare trading all’interno di un canale laterale tra $ 0,00000631 e $ 0,00000991 fino a novembre. A questo punto, si riprenderà dal supporto e sfonderà la resistenza.

Il grafico dei prezzi di Vetega mostra un percorso verso $ 0,0005, anche se la sua previsione 20x lo porterebbe molto più in alto.

Attualmente, Pepe ha un prezzo di $ 0,000007636 e raggiungere l’obiettivo di $ 0,00005 garatirebbe un guadagno del 550% rispetto al suo prezzo attuale. E Vetega non è l’unico analista che prevede grandi rendimenti.

Morja ha pubblicato una previsione di Pepe su X che è diventata virale. Rappresenta un modello simile a quello di Vetega, tranne per il rally iniziale anticipato a ottobre. Inoltre, il grafico dei prezzi di Morja mostra un obiettivo di prezzo di $ 0,00013, un aumento del 1.602% rispetto al prezzo attuale.

Se Pepe dovesse realizzare guadagni di questa portata, sarebbe senza dubbio un fenomeno rialzista anche per altre meme coin. Uno dei token che potrebbe trarne i maggiori benefici è Pepe Unchained, un progetto Ethereum layer 2 a tema Pepe attualmente in fase di prevendita.

La prevendita di Pepe Unchained supera gli 11,5 milioni di dollari: sarà questo il prossimo Pepe?

Pepe Unchained sarà il primo token a tema Pepe ad avere una blockchain Ethereum layer 2. Gli investitori lo stanno trattando come un grosso progetto: hanno già acquistato token per un valore di oltre 11 milioni di $ in prevendita.

Oltre al fascino virale di Pepe, l’esposizione di Pepe Unchained al concetto Ethereum layer 2 è importante: la tendenza layer 2 ha guadagnato trazione di recente.

L’attività di Ethereum layer 2 è ai massimi storici, con gli investitori che optano per queste blockchain più economiche e veloci invece della rete principale di Ethereum.

Ci sono molti layer 2 sul mercato, ma Pepe Unchained è il primo a concentrarsi solo sull’attività correlata alle meme coin. Le persone potrebbero lanciare le proprie meme coin o app a tema meme coin su “Pepe Chain”.

ClayBro ha detto ai suoi 130.000 iscritti che $PEPU sarebbe “diventata la migliore meme coin”. L’analista ha anche sottolineato l’importanza del suo successo di prevendita.

“Abbiamo attraversato un periodo di stagnazione dei prezzi, eppure Pepe Unchained riesce a raccogliere denaro: sta facendo qualcosa che nessun altro prevendita può fare”.