I MIGLIORI Auricolari per gli SPORTIVI oggi in PROMO SPECIALE su Amazon

Se sei uno sportivo che adora correre a ritmo di musica, non perdere l’offerta speciale sugli Auricolari Soundcore Sport X20 di Anker! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari Soundcore Sport X20 di Anker: lo sport che vuoi a tempo di musica

Gli Auricolari Soundcore Sport X20 di Anker sono dotati di ganci auricolari regolabili, estensibili e rotabili che assicurano una vestibilità comoda e sicura. Con una rotazione fino a 30 gradi e un’estensione di 4 mm, personalizza la loro posizione per una comodità assicurata.

Sono dotati della funzione di cancellazione del rumore, quindi trasformano anche le palestre più rumorose in aree tranquille bloccando i rumori che possono distrarre, dal tintinnio dei pesi ai grugniti più forti. Le impostazioni manuali e l’ANC adattivo ti permettono di concentrarti sui tuoi esercizi in tutta tranquillità ovunque tu sia.

Inoltre la tecnologia BassUp di Soundcore, alimentata da potenti driver dinamici da 11 mm, ti permettono di far evolvere la tua esperienza sonora e portare la tua motivazione ad un nuovo livello.

L’esclusivo design a cavità degli auricolari sportivi e la tecnologia Sweat Guard di Soundcore si combinano in una struttura a prova di sottomarino che protegge i componenti interni dai danni causati da acqua, sudore e polvere.

Oggi gli Auricolari Soundcore Sport X20 di Anker sono disponibili su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 20%. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.