I MIGLIORI Auricolari True Wireless a PREZZO MINI con il COUPON Amazon

Auricolari True Wireless CREATIVE Zen Air Plus



Auricolari True Wireless CREATIVE Zen Air Plus: audio impeccabile e ore di autonomia

Gli Auricolari True Wireless CREATIVE Zen Air Plus offrono prestazioni audio wireless migliorate con bitrate e consumo energetico inferiori. Inoltre, la condivisione audio senza interruzioni tramite la modalità Broadcast, cambiano il modo in cui interagisci con l’audio.

Con i driver al neodimio da 10 mm, goditi bassi profondi, brani bilanciati e una bassa latenza per una riproduzione audio senza interruzioni ed impeccabile in ogni occasione.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco delle cuffiette: hai a disposizione fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 32 ore in totale con una custodia completamente carica. In più nella promozione è incluso il cavo USB-C per la ricarica così da avere i dispositivi sempre pronti all’uso.

Anche le chiamate sono più nitide che mai grazie ai sei microfoni e alla tecnologia ENC che analizzano e filtrano efficacemente i rumori di sottofondo, restituendo una voce chiara e una qualità di chiamata superiore.

La custodia di ricarica è super compatta e gli auricolari sono dotati anche di classificazione IPX4 quindi sono resistenti ad acqua e sudore. Inoltre la modalità di utilizzo è semplicissima con i controlli touch che li rendono perfetti per l’uso attivo.



