I MIGLIORI giochi PlayStation sotto i 20€ da regalare a Natale

La console PlayStation 5 è stata la grande assente tra le promozioni del Black Friday di Amazon. In tanti pensavano e speravano che la tanto agognata (e rara) console di Sony venisse proposta tra le offerte sul noto sito di e-commerce, ma così non è stato fino a oggi. In compenso non sono mancati e non mancano, anche in questo weekend, tutta una serie di gadget e videogiochi legati a questa piattaforma e alla sua sorella minore PlayStation 4. Un’occasione quindi per fare scorta senza doversi svenare. Non ci credete? Guardate.

I migliori giochi PlayStation a meno di 20€

Per cominciare abbiamo stilato questa lista di gioconi venduti a un prezzo decisamente da bancarella dell’usato. L’elenco è composto da cinque videogiochi venduti oggi a un prezzo super vantaggioso da Amazon, per i quali è previsto un risparmio anche del 50-60% e le spedizioni gratuite e sicure di Amazon Prime. Ma tante sono le occasioni disponibili sulla pagina di Amazon dedicata alle offerte PlayStation, dove ce ne sono decine di altri per tutti i gusti e tutte le console Sony.

MotoGP 21

Prendi il tuo posto sulla griglia di partenza e preparati per il videogioco MotoGP più autentico e coinvolgente di sempre. Più di 120 piloti ufficiali, 20 circuiti ufficiali e funzionalità nuove e migliorate come l’introduzione della regola della personalità sul long lap.

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri

La nuova versione remastered sfrutta a pieno le caratteristiche hardware di PS5 e si presenta con grafica e prestazioni migliorate, implementazione completa di Feedback aptico, Grilletti adattivi, Audio 3D e disco SSD, per il massimo dell’immersività e la migliore esperienza di gioco.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Con risoluzione dinamica 4K, grafica migliorata, tempi di caricamento più brevi e compatibilità tra diverse generazioni per alcune modalità selezionate, questa edizione del famosissimo e violento picchiaduro è ancora più bello, fluido e spettacolare da giocare.

Assassin’s Creed Valhalla

Scrivi la tua saga vichinga in questo capitolo della popolare saga Ubisoft ambientata questa volta all’epoca delle invasioni vichinghe della futura Inghilterra. Le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e di cambiare così il mondo che ti circonda.

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4

Un gioco d’avventura a mondo aperto: scopri un nuovo capitolo nell’universo Marvel di Spider-Man attraverso gli occhi di un Peter Parker più esperto. Interpretato da uno dei più grandi supereroi del mondo, Marvel’s Spider-Man presenta le abilità acrobatiche, le abilità di improvvisazione e l’oscillazione del web per cui è famoso il wall crawler.

DRAGON BALL: THE BREAKERS SPECIAL EDITION

Questo titolo ambientato nell’Universo di Dragon Ball è un gioco d’azione online asimmetrico in cui un gruppo di sette normali esseri umani cercano di sopravvivere agli assalti di un razziatore (un celebre antagonista di DRAGON BALL, come Freezer, Cell o Majin Bu) in grado di evolversi che dà loro la caccia. Fuggire non sarà semplice…

Nier Replicant Ver.1.22474487139

Il prequel migliorato di NieR:Automata è un’avventura a tutto tondo che vi terrà incollati per ore davanti alla TV. Un giovane parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei “Versi sigillati” per cercare di salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia.

Resident Evil 3

Un classico capolavoro ricreato per sfruttare la potenza delle nuove console, tra zombi e mostri deformi. Una serie di strane sparizioni si sono verificate negli Stati Uniti medio occidentali, in una città chiamata Raccoon City. Una squadra specializzata delle forze di polizia nota come S.T.A.R.S. ha indagato, stabilendo che la colpa è di una società farmaceutica chiamata Umbrella e della sua arma biologica. La stessa che ora infetta gli abitanti della città…

Deliver us the Moon

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico ambientato in un vicino futuro apocalittico, in cui le risorse naturali della Terra sono esaurite. Un astronauta è stato mandato da solo sulla Luna con la critica missione di salvare l’umanità dall’estinzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.