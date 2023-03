I robot aspirapolvere da acquistare nelle Offerte di Primavera Amazon

Basta sprecare il tuo tempo libero pulendo i pavimenti. Si chiama giornata di riposo perché puoi oziare in santa pace, non trasformarti in un addetto alle pulizie. Ma soprattutto, basta aspettare il giorno libero per lavare e spazzare il pavimento: so che è noioso ma va fatto tutti i giorni. Se ti dicessi che puoi avere un compagno a portata di mano? Ovviamente sto parlando di un bel robot aspirapolvere.

Ora che sono partite le offerte di primavera su Amazon ci sono un sacco di opzioni e promozioni da non farti scappare. In questo articolo trovi i 6 deals da non perdere assolutamente ma sappi che aprendo lo store, puoi trovarne altre cento come minimo.

Senza indugi, iniziamo questa scalata. Ricorda sempre che ti basta avere un abbonamento Prime per ottenere spedizioni gratuite. veloci in tutta Italia.

Robot aspirapolvere: gli sconti più esagerati delle offerte di Primavera

I robot aspirapolvere sono una vera e propria genialata. Capaci di pulire il tuo appartamento senza aiuto alcuno, ti permettono di risparmiare tempo, avere casa sempre pulita e rilassarti a dovere. Sono un aiuto sostanziale e non solo per chi è in carriera ma anche per i più anziani che non riescono più a muoversi con agilità. Si programmano e via, partono in automatico sbrigandosi tutto da loro.

Per questo motivo ti suggerisco di non farne più a meno. Ora in offerta ci sono modelli eccellenti.

Iniziamo con il Roborock Q7 MAX è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che ha una potenza di aspirazione di 4200Pa ed è dotato di funzionalità come le zone vietate, la mappatura, l’autocaricamento e la compatibilità con Alexa e l’app. Lo trovi in vendita su Amazon a soli 399€ con uno sconto del 33%.

È poi la volta del robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi Vac 2 Pro è dotato di una tecnologia di lavaggio oscillante, una potenza di aspirazione di 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D e un runtime di 240 minuti. Inoltre, grazie alla mappatura intelligente, è in grado di aspirare e lavare i pavimenti, inclusi quelli con peli di animali. In vendita su Amazon a soli 309€ con un ribasso del 38%.

Non manca all’appello ECOVACS ROBOTICS T10 Plus, un robot aspirapolvere e lavapavimenti, dotato di una stazione di svuotamento automatico, una potenza di aspirazione di 3000Pa e la capacità di lavare i pavimenti. In vendita su Amazon a soli 649€ con un ribasso del 28%.

Il Dreame W10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 4-in-1 che spazza, aspira, lava e asciuga i pavimenti. Dotato di una mappatura intelligente, una base di lavaggio e una navigazione Lidar LDS, ha una potenza di aspirazione di 4000Pa e può essere controllato attraverso Alexa. In vendita su Amazon a soli 599€ con uno sconto del 54%.

Il LEFANT M1 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che dispone di una mappatura multi-piano, una potenza di aspirazione di 4000Pa e una batteria da 4000mAh. Grazie alla navigazione LDS, può essere controllato tramite l’app, Alexa o Google ed è ideale per la pulizia domestica, compresi i peli degli animali. In vendita su Amazon a soli 269€ con un ribasso del 33%.

Infine, non per importanza, abbiamo il robot aspirapolvere e lavapavimenti HONITURE Q6 PRO che dispone di una stazione di svuotamento automatico, una potenza di aspirazione di 3500Pa, mappatura laser LDS e compatibilità con l’app e Alexa. Questo robot è in grado di pulire efficacemente la casa, eliminando peli di animali, capelli e polvere. In vendita su Amazon a 399€ con uno sconto del 32%.

