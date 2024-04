I segreti del polpo: l'atteso documentario in streaming su Disney+

I segreti del polpo è la nuova serie documentario in tre episodi che va ad arricchire il catalogo di produzioni National Geographic disponibile su Disney+. Si tratta di una delle novità più interessanti del catalogo di Disney+ di questo mese di aprile. Alla regia troviamo il premio Oscar, James Cameron. Da notare, inoltre, che, nella versione originale, il documentario è doppiato da Paul Rudd.

I segreti del polpo sarà disponibile a partire dal 22 di aprile su Disney+. Per tutti gli utenti già iscritti al servizio di streaming di Disney, quindi, c’è la possibilità di iniziare subito la visione. Per i nuovi utenti, invece, è possibile attivare un abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese, tramite il box qui di sotto che consente l’accesso al sito ufficiale di Disney+.

Come vedere I segreti del polpo su Disney+

Per vedere I segreti del polpo su Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming. Le opzioni a disposizione sono tre. La prima è rappresentata dal piano Standard con pubblicità, che include contenuti in Full HD oltre alla possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi. Il costo è di 5,99 euro al mese.

Ci sono, inoltre, due piani senza pubblicità: Standard, con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi, e Premium, con contenuti in 4K e possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi. Il piano Standard ha un costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno mentre il piano Premium costa 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno.

I segreti del polpo: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del documentario che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 22 di aprile:

