I SOLITI IGNOTI: 5 gadget di cui ignoravate l'esistenza di cui vi innamorerete

Occasioni tech imperdibili su Amazon: merito alle offerte di questo periodo pasquale. Da questo punto di vista la vetrina dedicata alle promozioni per gli amanti della tecnologia è immensa. Ci trovi di tutto e di più, anche prodotti insoliti, in gran sconto, che appena li vedi vuoi subito averli. Dai un’occhiata alla nostra selezione di cinque promozioni imperdibili: tutti prodotti fantastici a meno di 30€. Li ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Portachiavi Cubo 8 in 1 con lettore microSD e carica batterie

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Sterilizza tutto a raggi UV + ricaricatore Wireless

Igienizzare il proprio smartphone, così come altri oggetti che teniamo sempre in mano e poggiamo un po’ ovunque, è molto importante se si vogliono evitare infezioni di ogni genere. In fondo, se ci pensiamo un attimo, chissà cosa è stato posato sul tavolino del bar dove consumiamo un caffè, o chi ha toccato prima di noi il carrello della spesa prima che finisse nelle nostre mani. Le stesse con le quali poi tocchiamo lo smartphone o le chiavi di casa o dell’auto. Con questo interessantissimo dispositivo di Belkin, con appena 19€ puoi risolvere ogni problema di igienizzazione.

