I tuoi LIBRI PREFERITI sempre con te: eReader Kobo ora in SCONTO BOMBA (-19%)

Quante volte ti è capitato di voler leggere un libro in treno o in metro ma di rinunciarci per via del suo ingombro eccessivo in borsa? Con un eReader, passa la paura! Devi conoscere subito l’ultimo sconto bomba lanciato da Amazon, che ti permette di avere il Kobo Libra 2 a soli 144,99 euro. Con un ribasso pari al 19% applicato ai 179,99 euro di listino. Con uno schermo touchscreen da 7 pollici e 32 GB a tua disposizione, non dovrai più temere nulla. Sfrutta subito l’offerta e portatelo a casa, immergerti nelle tue storie preferite non è mai stato così semplice.

eReader Kobo Libra 2: l’hi-tech per il tuo intrattenimento preferito

Con questo eReader Kobo Libra 2, potrai leggere finalmente i tuoi libri preferiti quando e dove vuoi. Senza più preoccupazioni. Dotato di uno schermo touchscreen HD da 7 pollici, è stato migliorato rispetto alla generazione precedente. Risultando ora più veloce, con un maggior contrasto e capace di cambiare pagina in maniera istantanea. Presente la tecnologia antiriflesso, con la luminosità che è regolabile sfruttando la feature ComfortLightPRO. Che tra le altre cose, garantisce la riduzione della luce blu. Incredibilmente versatile e avanzato, ha un design comodo per poter leggere anche in modalità orizzontale.

Supportati gli audiolibri, accessibili con la tecnologia wireless Bluetooth e l’ideale se avete le mani occupate ma non riuscite a rinunciare alla storia in cui vi siete immersi. Con i suoi 32 GB di memoria, hai modo di scaricare fino a 24.000 libri diversi. Senza doverti più preoccupare dello spazio a tua disposizione. Non manca l’impermeabilità, con la protezione IPX8 per poter andare fino a 2 metri di profondità e senza il rischio di problemi per via di sabbia o polvere.

Acquistalo immediatamente e raccogli la proposta di Amazon, è impossibile dire di no.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.