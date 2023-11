Idea regalo di Natale: smartwatch unisex che fa tutto a soli 23 euro!

Manca poco più di un mese a Natale e se stai pensando di anticiparti con gli acquisti dei regali sia per toglierti il pensiero, ma soprattutto per risparmiare, potresti prendere in considerazione l’acquisto di questo smartwatch Ddidbi in offerta! Unisex, consente di monitorare al meglio l’attività sportiva ma anche solo semplicemente i passi compiuti; così come di inviare o ricevere messaggi e chiamate; monitorare il sonno notturno. Viene anche offerto con 2 cinturini. Oggi lo paghi solo 23,46 euro grazie al 10% di sconto, col vantaggio che puoi restituirlo entro il 31 gennaio 2024!

Smartwatch Ddidbi: le caratteristiche

Con il suo altoparlante integrato e la connettività Bluetooth, questo Ddidbi smartwatch per tutti i generi ed età ti consente di effettuare e ricevere chiamate e funge da riproduttore multimediale per il tuo telefono. Supporta inoltre promemoria delle informazioni e notifiche sui social media (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ecc.). Tutte le notifiche vengono visualizzate sul tuo polso e segnalate tramite vibrazione. Presenta uno schermo a colori full-touch ad alta definizione da 1,85 pollici, offrendoti una migliore esperienza visiva e di utilizzo. L’applicazione dello smartband offre inoltre oltre 100 sfondi personalizzati tra cui scegliere e puoi persino personalizzare lo sfondo con le tue foto preferite. Con due cinturini di stili diversi, uno sportivo e uno regolare, puoi passare dallo sport al tempo libero.

Questo orologio sportivo offre oltre 100 modalità sportive indoor e outdoor, tra cui camminata, corsa, ciclismo, salto, basket, calcio e altro ancora, per soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati di sport. Con una prestazione impermeabile di livello IP68, questo orologio fitness può essere utilizzato anche nei giorni di pioggia o durante il nuoto. L’orologio presenta un sensore ottico ad alte prestazioni integrato che può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno. Monitora automaticamente anche il tuo stato di sonno durante la notte e fornisce un’analisi completa della qualità del sonno. Ha molte funzioni pratiche quotidiane, tra cui sveglia, cronometro, timer, promemoria per la sedentarietà, ricerca del telefono, controllo della fotocamera e altre funzioni.

Infine, è stato progettato con una batteria di grande capacità da 280mAh a basso consumo, può durare circa 7 giorni con un uso quotidiano e circa 15 giorni in standby. Lo smartwatch Ddidbi oggi lo paghi solo 23,46 euro grazie al 10% di sconto, col vantaggio che puoi restituirlo entro il 31 gennaio 2024!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.