Idea regalo per i più piccoli: Macchina Fotografica per bambini in maxi offerta

Sei alla ricerca di un regalo originale per il piccolo di casa? Abbiamo una soluzione ideale ad un prezzo mini! Si tratta della Macchina Fotografica Digitale per bambini Nicamery, oggi disponibile su Amazon a soli 51 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, l’offertona è a tempo limitatissimo!

Macchina Fotografica Digitale per bambini Nicamery: modalità di utilizzo

La Macchina Fotografica Digitale per bambini Nicamery è in grado di catturare immagini da 44MP e video HD da 1080P, quindi è perfetta per rendere indelebili momenti indimenticabili dei piccoli di casa.

Nello specifico, questo modello è piccolo e compatto quindi si può anche mettere in tasca senza sentirsi appesantiti. È dotata di due batterie di ricarica che possono essere sostituite in qualsiasi momento, ed è particolarmente adatta per far divertire i bambini con la realizzazione di foto e video senza dover utilizzare lo smartphone.

Inoltre, il dispositivo è stato progettato per i principianti della fotografia in quanto il menu di navigazione è intuitivo e completo quindi la modalità di utilizzo risulta più semplice che mai.

Tra l’altro la macchina supporta lo zoom digitale 16X, ed è anche possibile regolare il pulsante W/T per ingrandire e rimpicciolire le immagini e i video in base alla distanza e alle dimensioni dell’oggetto da riprendere, garantendo così la possibilità di catturare più dettagli. La luce di riempimento integrata consente di ottenere foto di alta qualità anche in ambienti scarsamente illuminati o bui.

Oggi la Macchina Fotografica Digitale per bambini Nicamery è disponibile su Amazon a soli 51 euro con uno sconto conveniente del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, l’offertona è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.