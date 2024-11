Idea regalo per i più piccoli: Smartwatch per Bambini scontatissimo al -38%

Ecco un ottimo regalo da fare ai piccoli di casa se già stai pensando ai doni di Natale. Si tratta dello Smartwatch per Bambini PTHTECHUS, oggi disponibile su Amazon a soli 30 euro con un super sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tutte le funzionalità dello Smartwatch per Bambini PTHTECHUS

Lo Smartwatch per Bambini PTHTECHUS è dotato innanzitutto di un grande schermo touch screen a colori ad alta definizione da 1,54 pollici, con pulsante della fotocamera sul lato.

Può essere considerato come un mini smartphone portatile con funzione di conversazione aggiunta, progettato per la sicurezza dei bambini. Infatti basterà toccare il pulsante SOS due volte di seguito e 3 numeri di telefono saranno composti in 2 turni per le chiamate di allarme finché qualcuno non risponderà. In più è possibile aggiungere fino a 10 numeri di telefono e modificare i nomi dei contatti nella rubrica.

Il suo cinturino in velcro è più comodo da indossare ed è regolabile: nello specifico è realizzato in nylon morbido di alta qualità, ed è leggero, traspirante e facile da pulire. L’orologio dispone anche della funzione torcia per l’uso in luoghi bui e di notte.

Questo modello è dotato, tra l’altro, di 24 giochi puzzle integrati per esercitare il pensiero matematico e la coordinazione occhio-mano, oltre a stimolare la ricca creatività e immaginazione dei bambini. Inoltre può essere bloccato dopo aver impostato l’ora della lezione per evitare distrazioni a scuola.

