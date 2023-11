Idee regalo per Natale: Smartwatch tutto fare in OFFERTA a soli 29 euro!

Non ridurti agli ultimi giorni per acquistare i regali di Natale. Su Amazon è possibile fare tanti affari scontati, con la possibilità di restituire il prodotto acquistato entro il 31 gennaio, quindi non avrai l’ansia che, per qualsiasi problema, non potrai restituirlo essendo passati i 30 giorni. Potrei per esempio approfittare dello smartwatch Aptkdoe Unisex. Ora lo paghi solo 29,99 euro, grazie al 6% di sconto. E’ ideale per fare sport all’aperto, essendo impermeabile, fornendoti tutti i dati utili anche sulla qualità del sonno. nonché per leggere e rispondere a chiamate o messaggi, lo stile sottile e total black lo rendono indossabile in tutte le occasioni!

Smartwatch Aptkdoe: le caratteristiche

Lo Smartwatch Aptkdoe è dotato di un altoparlante integrato di alta qualità e di un microfono ad alta definizione. Una volta collegato al telefono, sia che ci si stia allenando all’aperto sia che si stia riordinando la casa, è possibile effettuare, ricevere chiamate direttamente da lì Supporta anche notifiche di messaggi dalle app, come WhatsApp, Facebook, Instagram ecc, in modo da non perdere e messaggi importanti. E’ dotato di un schermo 1.85″ HD touch screen con eccellenti effetti visivi. Inoltre, è possibile regolare anche la luminosità dello schermo, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati di tempo e sport anche al sole.

Monitora automaticamente e continuamente la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Smartwach ma anche registrare lo stato del sonno e analizzare la qualità del sonno per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato di salute. Inoltre, esso ha anche una funzione ciclo mestruale appositamente progettata per le donne. Dispone di 112 modalità sportive, puoi ottenere dati per tutti i tuoi sport preferiti, come passeggiate, ciclismo, corsa, yoga, calcio, basket, salto della corda nonché altri allenamenti. Può registrare con precisione la tua attività e di vari dati in tempo reale, come calorie, distanza, passi, ecc. Design impermeabile IP68, puoi indossarlo per l’esercizio, quindi non devi preoccuparti quando sudi o piove. Ottima infine la batteria, che dura 5-7 giorni e in standby per 30 giorni.

Lo smartwatch Aptkdoe Unisex

