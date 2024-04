Il BELLISSIMO speaker Bluetooth Marshall Emberton II crolla del 22%

Se con l’arrivo della primavera prevedi di passare molto più tempo all’aria aperta e magari fare quanti più picnic possibili in compagnia dei tuoi amici e della buona musica, sappi che l’eccellente speaker Bluetooth di design Marshall Emberton II è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

Solitamente parecchio costoso quest’oggi è disponibile lo sconto immediato del 22% che fa crollare il prezzo a 139€, un bel cambio di passo che non dovresti assolutamente farti scappare.

Non perdere il 22% di sconto lampo su Amazon per lo speaker Marshall Emberton II

Marshall Emberton II sorprende innanzitutto con il suo design: la struttura è composta con materiali di buon livello capeggiata da un’ampia griglia appositamente realizzata per assicurare la diffusione audio a 360°. Impermeabile agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IP67), lo speaker a marchio Masrshall monta una batteria che ti accompagna senza fatica per 20 ore.

È presente anche un comodissimo elemento centrale tramite cui gestire rapidamente il volume e anche il playback audio, senza dover prendere in mano il tuo telefono.

Con queste premesse non c’è altro da fare: metti subito nel carrello di Amazon lo speaker Bluetooth a marchio Marshall oggi che lo paghi il 22% in meno; inoltre, sfrutta immediatamente i servizi Prime per riceverlo a casa già nella giornata di domani e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.