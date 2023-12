Il Black Friday di EaseUS continua a dicembre: fino al -60% su tutti i software

Con il suo ricchissimo catalogo di software, EaseUS è un punto di riferimento per tantissimi utenti in tutto il mondo. Appassionati, professionisti e aziende, infatti, utilizzano ogni giorno i software di conversione ed editing, per il trasferimento dei dati, per la registrazione dello schermo, il recupero dei dati e molto altro ancora.

L’intero catalogo di EaseUS è in sconto: il Black Friday, infatti, non è finito e i software sono in sconto anche a dicembre. Basta utilizzare il codice promozionale BLACK per ottenere fino al 60% di sconto al checkout. Per accedere alle promozioni (valide per un periodo di tempo limitato) è possibile visitare il sito ufficiale di EaseUS, accessibile tramite il link qui di sotto.

EaseUS continua con il Black Friday: fino al -60% su tutti i software

Il Black Friday di EaseUS continua anche a dicembre con sconti fino al 60% per i software dell’azienda. Per accedere alla promozione, come detto in precedenza, è sufficiente utilizzare il codice sconto BLACK.

Grazie a questo codice è possibile ottenere:

il 60% di sconto sui software audio e video

sui software il 50% di sconto sui software per il trasferimento dei dati

sui software per il il 40% di sconto sui software per la registrazione dello schermo e la gestione dei PDF

sui software per la e la il 30% di sconto sui software per il recupero dati e su alcuni dei best seller dell’azienda come VideoKit, Video Download e VoiceWave

Tutte le promozioni sono valide solo per un breve periodo. Utilizzando il codice sconto BLACK è possibile ottenere un taglio di prezzo semplicemente aggiungendo il codice al carrello.

Per scoprire tutte le promozioni in corso è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di EaseUS. Da notare che lo store consente anche l’acquisto tramite PayPal, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa.

