Il Black Friday è la tua OCCASIONE D'ORO per la smart TV TCL 4K 43"

Il Black Friday di Amazon è senza ombra di dubbio l’occasione più ghiotta dell’anno per acquistare una nuova TV per il salone di casa, come questa stupenda smart TV TCL QLED UHD 4K da 43″ in offerta su Amazon. Sfruttando il calo di prezzo del 10%, infatti, la bellissima televisione del colosso cinese può essere tua al prezzo di appena 359€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Come puoi notare dall’immagine sottostante la smart TV TCL sfoggia un design e una cura dei dettagli tipici delle televisioni di fascia alta.

Sfrutta lo sconto immediato del 10% su Amazon per la smart TV TCL UHD 4K 43″

Cornici super sottili abbracciano un eccellente pannello QLED Ultra HD da 43 pollici a risoluzione 4K; la tecnologia HDR PRO, sommata al Quantum Dot e al Dolby Vision, è pronta a sbalordirti con immagini ad altissima risoluzione e colori vividi e sempre definiti.

Il modello in offerta su Amazon ti arriva a casa con Google TV già montato e perfettamente funzionante, cosicché puoi iniziare a guardare tutti i tuoi programmi preferiti in streaming sulle più importanti piattaforme online.

In definitiva, la smart TV del colosso cinese è pronta fin da subito per farti rivivere le emozioni del cinema tutti i giorni; mettila subito nel carrello di Amazon e sfrutta la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime per riceverla a casa già nella giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.