Telecamera da Esterno ad Energia Solare Tapo scontatissima al -38%: offerta limitata

Da oggi potrai monitorare la parte esterna di casa senza consumi in bolletta grazie a questo KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare Tapo C425! Il set è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare Tapo C425: tutte le modalità di utilizzo

Il KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare Tapo C425 permette di usufruire di un’autonomia di una giornata intera con soli 45 minuti di luce solare, eliminando quindi costi superflui in bolletta.

Inoltre la batteria integrata da 10000 mAh garantisce fino a 300 giorni di prestazioni ininterrotte con una singola carica.

Tra l’altro è in grado di migliorare la tua sicurezza rivelando immagini più luminose, a colori e dettagli vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione con i faretti integrati e il sensore di luce stellare. Come se non bastesse, questo modello garantisce un’impressionante risoluzione QHD 2K per precisione e chiarezza senza pari anche di notte.

Un’altra caratteristica importante è il rilevamento AI integrato gratuito: questo vuol dire che l’intelligenza artificiale intelligente identifica accuratamente persone, animali domestici e veicoli, riducendo i falsi allarmi e le notifiche non necessarie.

In più il dispositivo è resistente alle intemperie IP66 e, quindi, rimane funzionante sia con la pioggia battente che con la polvere sottile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.