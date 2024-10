Apple iPhone 13 in sottocosto: doppia offerta esclusiva su eBay

Devi rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te! Oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su eBay a soli 474 euro con uno sconto del 17% ed un coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine sfruttando il codice promo PSPROTT24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta immediatamente del doppio sconto, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 13: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è un vero e proprio gioiellino che si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche davvero eccezionali.

Innanzitutto dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima che offre, quindi, immagini dai colori sempre brillanti e i particolari minuziosi.

Allo stesso tempo, il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia, anche quando sei in viaggio. Non è da meno la batteria super potente che offre più di 24 ore di autonomia anche se usi lo smartphone in modo intensivo.

Questo modello, tra l’altro, ha una fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto fantastiche sia che si tratti di selfie che di panoramiche. Ugualmente, potrai realizzare video stabilissimi da vero professionista anche nelle ore notturne.

Inoltre l’iPhone in doppia offerta ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: questo vuol dire che potrai archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti, nella massima sicurezza ed averli sempre a portata di mano.

