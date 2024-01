Il cielo in una stanza con questo proiettore stelle per soffitto in OFFERTA! Combina 6 colori diversi

Ousfot è un proiettore stelle soffitto, 3 in 1 lampada con 6 colori, funzione timer, galaxy lighting, moon nebula lampada. Ideale per festa, compleanno, party, accompagnare il sonno dei bambini, ecc. Oggi puoi prenderlo con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 18,65 euro!

Ousfot proiettore stelle soffitto: le caratteristiche

Proiettore di luce stellare dinamico integrato: dispositivo timer di spegnimento automatico 1H, 2H, dopo l’ora impostata, la lampada di proiezione della luce notturna si spegnerà automaticamente, creando un ambiente caldo e tranquillo per aiutare te o i tuoi bambini dormire bene meglio. La nuova struttura dell’obiettivo ottico viene adottata per modellare un realistico proiettore di galassie: romanticamente circondato da increspature di nuvole. Puoi scegliere tra una varietà di colori delle onde d’acqua, puoi cambiare il colore, la luminosità e la saturazione della lampada di proiezione e persino regolare più scene per creare un’atmosfera romantica.

Sono inclusi cinque tipi di film di pellicola con motivi diversi, il che è conveniente per te cambiare liberamente durante i festival o le feste che non sono forniti.I motivi sui film di pellicola possono essere chiaramente proiettati sul soffitto o sul muro di il proiettore, per aggiungere più divertimento alla tua vita. Dopo aver attivato la funzione di controllo vocale, quando viene rilevato un suono, la bellissima luce stellare lampeggerà con il ritmo della musica e anche la sensibilità del controllo vocale può essere regolata secondo necessità. Perfetto per feste, camere da letto, bambini e compleanni, matrimoni e altro ancora. Funzione di ricezione del telecomando wireless RF integrata, che può controllare il prodotto da una lunga distanza e in tutte le direzioni senza vicoli ciechi. Puoi facilmente controllare la luce notturna del proiettore stellare dal tuo letto o divano che non si trova accanto al proiettore stellare.

