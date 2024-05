Il CINEMA dove vuoi con il Mini Proiettore SUPER SCONTATO su Amazon

Pronto a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica? Da adesso puoi con il Mini Proiettore Vamvo YG300 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 59 euro con uno sconto del 14%.

Mini Proiettore Vamvo YG300 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini proiettore per home cinema Vamvo YG300 pro aggiornato sulla base di YG300, con risoluzione nativa 640×360 e con rapporto d’aspetto 16:9, supporta 1080p full HD.

Caratterizzato da una luminosità di 2000 Lux e da un rapporto di contrasto 1000:1, il proiettore è in grado di visualizzare da 25 a 152 pollici, con la distanza di proiezione entro 0,6-4 metri.

Si contraddistingue per un design unico e grazioso, grazie a dimensioni di 14,2×9,4×5,2cm, con un peso di soli 0,347 kg. È piccolo e leggero ed è possibile metterlo nella propria borsa senza alcuna difficoltà così da portarlo a fuori.

Può anche essere alimentato dal caricabatterie per telefoni cellulari, caricabatterie per auto o power-bank utilizzando un cavo micro-USB. Questo vuol dire che puoi utilizzarlo sempre e ovunque, è molto comodo da trasportare e non hai nessuna preoccupazione durante l’utilizzo.

Inoltre il dispositivo è davvero super versatile: supporta HDMI/USB/AV/scheda Micro SD/uscita audio da 3,5 mm, ed è compatibile con fire stick, PS4, unità flash USB, smartphone, tablet e laptop.

