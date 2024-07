Il cuore è quello che ci vuole per sbloccare i prossimi iPhone

Password, Touch ID e Face ID, o le più moderne Passkey potrebbero diventare uno strumento obsoleto per sbloccare iPhone o iPad. Secondo questo nuovo brevetto riportato da Apple Insider il cuore potrà essere una sorta di chiave universale. Dato che il ritmo cardiaco è unica per ogni persona, come se fosse una sorta di impronta digitale cardiaca. Le applicazioni sembrano davvero interessanti. Basta pensare a chi ha un Apple Watch. Il semplice indossarlo, con la misurazione continua delle frequenza cardiovascolari permette di accedere a tutti gli accessi che necessitano identificazione.

Tutto semplice sulla carta, ma come funziona esattamente il brevetto? Per effettuare una lettura ECG, sono necessari due punti di contatto. Con Apple Watch, i sensori sono sul retro dell’orologio e nella corona digitale. Avviando l’app ECG e toccando la corona digitale si crea un circuito che consente di misurare il cuore.

Il brevetto di Apple descrive un iPhone in la scocca esterna diventa un vero e proprio strumento di misurazione, dove basta semplicemente tenere in mano il dispositivo per attivare questa interessante funzione.

Accanto a questa funzione “pratica” il brevetto parla anche di una interessante feature legata all’umore dell’utente. La misurazione del ritmo cardiaco può essere accompagnata, in allenamento, da una canzone con i giusti battiti per rendere più attiva e coinvolgente la seduta di training. O magari può suggerirne un’altra più lenta nella sessione di recupero.

Potrebbe il cuore essere la soluzione per farci dimenticare password, password manager e passkey? E’ una possibilità senza dubbio, decisamente interessante e che merita di essere esplorata nell’ottica di una user experience sempre più immediata e senza le “barriere” imposte dall’interfaccia.