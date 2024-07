iOS 18: in arrivo le passkey all'interno del manager Passwords

Col prossimo iOS 18 e macOS 15 Apple proverà a combattere le app di terze parti che servono a gestire le password come le famosissime 1Password e LastPass implementando la propria app di sistema Passwords. A Cupertino però vogliono andare oltre un app largamente simile alla c0ncorrenza, magari più sicura e immediata, vogliono proporre qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Dalle passwords si passerà quindi alle passkey.

Le passkey sono la grande scommessa di Apple sul futuro dell’evoluzione delle password. In sostanza, le passkey sono un’alternativa alle password, ma attualmente sono disponibili solo con un numero limitato di app o siti. Una passkey è un login unico che non richiede di creare un nome utente e una password: utilizza invece l’autenticazione biometrica Face ID o Touch ID dei dispositivi Apple per creare un account. Inoltre le passkey sono anche più sicure delle password tradizionali. Poiché i dati biometrici sono memorizzati localmente sul dispositivo, non sono vulnerabili a violazioni dei dati, perdite, attacchi hacker o tentativi di phishing come invece possono esserlo le password.

Quando Passwords sarà disponibile ufficialmente dopo l’estate direttamente nella app sarà possibile passare dalle vecchie pasword alle nuove passkey, il tutto in maniera estremamente semplice e immediata. Ovviamente quando in presenza di una app o di un sito che le supporta. Inutile dire che le password che hanno subito “il trattamento passkey” non andranno perse, rimanendo salvate sul dispositivo.

Sarà questo il futuro della sicurezza? In Apple lo pensano fortemente, e senza dubbio abbandonare le miriadi di user name e login che infestano la nostra vita digitale è qualcosa di assolutamente meritevole.