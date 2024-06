Apple: nuova app Passwords per iOS 18 e macOS 15

Per “contrastare” app di terze parti che servono a gestire le password come le usatissime 1Password e LastPass Apple è pronta a lanciare la sua app. Secondo quanto riferito da Bloomberg questa nuova app di salvataggio delle password arriverà su diversi dispositivi come iPhone, iPad, Mac e addirittura PC. Apple dovrebbe svelarla durante WWDC 2024, ovvero il keynote dedicato agli sviluppatori che si terrà dal 10 al 14 giugno e che noi seguiremo con grande dovizia di particolari. E’ realistico pensare che la nuova app sarà pubblicata insieme al lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15.

La nuova app, chiamata semplicemente Passwords, integrerà le funzionalità già presenti in iCloud Keychain, ma con un’organizzazione migliorata. Le password e gli accessi verranno suddivisi in categorie specifiche, come account, reti Wi-Fi e passkey, rendendoli più facili da trovare e gestire. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un maggior controllo e una migliore visibilità sulle proprie credenziali, aumentando la sicurezza complessiva. Oltre a memorizzare le password in modo sicuro, la nuova app di Cupertino offre diverse funzioni aggiuntive, come la compilazione automatica e la generazione di codici di autenticazione, similarmente a quanto fa già ora Google Authenticator. Al momento non ci sono informazioni riguardo un eventuale arrivo anche su i sistemi Android, ma non ci stupiremmo se dovesse arrivare nel corso del prossimo anno.