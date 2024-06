Keynote Apple WWDC 2024 10 giugno, ecco dove guardarlo

La conferenza annuale Apple dedicata agli sviluppatori WWDC 2024, con iOS 18 protagonista assoluto che vedremo nei nuovi iPhone 16, si terrà il prossimo 10 giugno. Ma molto realisticamente sapremo tutto anche su watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 e molto altro ancora. Inutile dire che da diverse settimane voci di corridoio e rumour hanno invaso la rete, e e sappiamo con certezza che il focus del nuovo sistema operativo sarà una integrazione totale con l’intelligenza artificiale.

Ma ci saranno anche numerose altre feature, che abbiamo riassunto qui. Sarà una conferenza che delineerà il futuro della Casa di Cupertino per i prossimi anni. La seguiremo ovviamente con grande attenzione e ripoteremo tutti i contenuti con grande dovizia di particolari. Solo una cosa è certa, ma non è mai detta l’ultima parola (one last thing…): non verrà mostrato nessun hardware, nessun nuovo dispositivo. Interrompendo una tradizione iniziata nel 2021.

Dove vederlo?

WWDC 2024 si terrà il 10 giugno presso Apple Park, solo pochi fortunati saranno di persona a seguirla. Tutti gli altri potranno seguirla a partire dalle ore 19. Sarà possibile guardarla live qui:

Canale YouTube ufficiale

Sito ufficiale Apple

Direttamente dalla app Developer, che è possibile scaricare qui

Direttamente dalla app Apple TV, che è possibile scaricare qui