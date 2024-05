Solo iPhone 15 Pro e Pro Max useranno al massimo le potenzialità I.A. di iOS18?

A breve, in occasione del prossimo WWDC 2024 previsto per il 10 giugno, sapremo tutto su iOS 18. Ma già da ora alcune informazioni davvero importanti stanno iniziando a trapelare. Una di queste riguarda l’uso massiccio delle feature di intelligenza artificiale integrate su vecchi (ma non troppo) e nuovi iPhone. Ma sembra che queste nuove feature saranno appannaggio solo della fascia Pro della passata generazione iPhone 15. O meglio solo la fascia alta della passata generazione avrà una integrazione totale e non parziale dell’intelligenza artificiale. Ma perchè?

Per i soli Pro

Le funzioni legate all’intelligenza artificiale in casa Apple sono legate ad un mix tra CPU e accesso al Cloud vista la mole di dati da processare in gioco. Secondo il solito Mark Gurman di Bloomberg, solo la CPU dei terminali Pro e Pro Max (a partire da iPhone 15) hanno la potenza di calcolo necessaria per gestire al meglio l’integrazione con l’intelligenza artificiale nella sua interezza. Solo quindi le versione di fascia alta dotati di chip A17 Pro potranno entrare totalmente nell’era dell’I.A. Il perché di questa probabile differenziazione, con i modelli “standard” dotati di chip di precedente generazione A16, è data dalle prestazioni elevate del nuovo A17, dotato di CPU e GPU significativamente più veloci e un nuovo Neural Engine a 16 core in grado di eseguire 35 trilioni di operazioni al secondo. Mentre la RAM integrata sul chip aumenta da 6 GB a 8 GB. Senza dimenticare poi che facendo così i due terminali Pro, ancora vendutissimi, aumenterebbero la loro esclusività e attrattiva lato marketing.

In attesa che arrivi il prossimo 1o giugno, dove verranno scoperte tutte le carte di iOS 18, vi ricordiamo che qui abbiamo riassunto tutto quello uscito sino ad oggi su iPhone 16, che vi ricordiamo arriverà dopo l’estate, col keynote previsto, come da tradizione Apple, per il secondo martedì di settembre..