Il Diffusore Portatile Bose più desiderato da tutti oggi in promo speciale

Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex



Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex è uno degli speaker più venduti in assoluto.

Si contraddistingue per un design perfetto soprattutto per gli ambienti esterni, oltre a vantare numerose tecnologie e un trasduttore progettato su misura per offrirti un suono immersivo con bassi profondissimi ed alti cristallini in qualsiasi occasione.

Tra l’altro, è dotato di una tecnologia proprietaria PositionIQ che rileva automaticamente la posizione del diffusore così da garantire sempre una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente venga collocato, che sia all’interno di una casa o in spazi esterni.

Un’altra specifica importante della cassa portatile è l’impermeabilità IP67: nello specifico il dispositivo è realizzato e sigillato con materiali impermeabili quindi è in grado anche di galleggia o comunque di essere utilizzato in qualsiasi avventura all’aria aperta.

Inoltre è resistente a polvere e detriti, con un design che sopporta le cadute, la ruggine, la corrosione e anche i raggi UV.



