Il labirinto magico di Super Mario è il gioco da tavola di questo Natale (14€)

Offerta lampo del Black Friday di Amazon. Il labirinto magico di Super Mario, il gioco da tavola del marchio Ravensburger, è in offerta a 13,99€ invece di 22,99€, grazie allo sconto del 39%. Al momento è uno degli articoli più richiesti su Amazon, la disponibilità potrebbe dunque terminare tra poco.

Il labirinto magico Ravensburger, ora nella versione Super Mario, è un grande classico per le famiglie e i fan di Super Mario. L’offerta lampo è (ancora) disponibile su questa pagina.

Il labirinto magico di Super Mario in offerta lampo su Amazon

Durante le prossime festività di fine anno, divertiti con i tuoi amici e parenti a trovare Super Mario, la Principessa Peach, Yoshi, Luigi, Toad, Bowser, Donkey Kong e tutti gli altri personaggi più famosi di Super Mario in un labirinto che cambia a ogni turno. Per bambini a partire da 7 anni, è un gioco da tavola molto semplice e, soprattutto, divertente per tutti.

Aiutati con le tessere del labirinto mobili per trovare i personaggi nascosti, tieni traccia delle mosse degli altri giocatori e resta sempre concentrato: in questo modo avrai ottime chance di vincere la partita e trionfare davanti a tutta la famiglia. All’interno della confezione trovi 1 tabellone, 34 tessere labirinto, 24 carte del tesoro e 4 pedine.

Il labirinto magico di Super Mario è in offerta lampo a 13,99€ su questa pagina. Essendo un articolo venduto e spedito da Amazon, tutti gli utenti Prime godono delle spese di spedizione gratuite.

