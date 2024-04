Il laptop HP più desiderato DEL MOMENTO in PROMO SPECIALE su Amazon

Hai bisogno di un notebook adatto sia a lavoro che per divertirti a casa? Abbiamo quello cge fa per te ad un prezzo strepitoso! Si tratta dell’HP Laptop 15s, oggi disponibile su Amazon a soli 649 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritHP Laptop 15siro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

HP Laptop 15s: tutte le specifiche tecniche del notebook

L’HP Laptop 15s è il pc portatile ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

È dotato di Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. In più il processore innovativo Intel Core i7 1255U raggiunge una velocità fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, quindi qualsiasi operazione risulterà fluida e velocissima.

Il notebook dispone di di 16GB DDR4 di Ram da 3200Mhz integrata e non espandibile (2 x 8GB); mentre per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB che permette anche di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD è antiriflesso con 250 Nits di luminosità: potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali e viverli in prima persona. La tastiera, invece, ha colore Natural Silver (Argento) con formato Full Size e tastierino numerico completo.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: il pc ha una durata fino a 7 ore 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni e, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), si potrà caricare in soli 45 min circa il 50%.

Oggi l’HP Laptop 15s è disponibile su Amazon a soli 649 euro con uno sconto del 7%. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.