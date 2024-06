Il Laptop HP più RICERCATO sul mercato oggi è in OFFERTA SPECIALE

Sei alla ricerca di un pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi l’HP Laptop 15s è disponibile su Amazon a soli 549 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidi al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell’HP Laptop 15s

L’HP Laptop 15s è un vero e proprio concentrato di potenza che può soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Sfrutta il sistema operativo Windows 11 Plus, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica. Questo vuol dire che è particolarmente indicato per i professionisti del settore grafico e della creatività in generale.

Il processore Intel Core i5-1235U di ultima generazione raggiunge una velocità fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost che permette di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera velocissima e super rapida. Inoltre il display da 15,6″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p ha la tecnologia IPS Antiriflesso che permette di lavorare in qualsiasi condizione di luce.

La tastiera si caratterizza per un colore Natural Silver con formato Full Size, dimensione standard e tastierino numerico completo. L’autonomia è un altro punto di forza del pc: la batteria può durare fino a 7 ore e 30 minuti, quindi è utilissima per chi lavora spesso in smartworking o comunque in mobilità.

Oggi l’HP Laptop 15s è disponibile su Amazon a soli 549 euro con uno sconto dell’8%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.