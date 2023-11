Il meglio dell'intrattenimento Sky e Netflix a soli 14,90 euro al mese

Se sei un appassionato di serie TV, show, e documentari, preparati a vivere un’esperienza di intrattenimento senza pari grazie all’offerta Intrattenimento Plus di Sky, in occasione del Black Friday. Solo fino al 27 novembre, registrandoti online, potrai accedere ai programmi Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per ben 18 mesi, anziché il normale prezzo di 30 euro al mese.

Show, serie TV, film e documentari per tutti

Intrattenimento Plus, come anticipato, ti permette di guardare i programmi e gli show di Sky TV e Netflix (piano base) a soli 14,90 euro al mese, praticamente la metà del prezzo di listino, con un vincolo contrattuale di 18 mesi. Al 19esimo mese, l’abbonamento si converte automaticamente in un profilo Sky Open a meno che tu non decida diversamente disdicendo l’abbonamento.

Potrai, inoltre, personalizzare ulteriormente la tua esperienza di intrattenimento aumentando il contributo mensile: aggiungi 5 euro al mese per ottenere tutto il meglio del cinema di Sky, oppure con 10 euro aggiuntivi hai accesso anche ai programmi sportivi. In entrambi i casi, riceverai un buono regalo Amazon da ben 50 euro per i tuoi acquisti.

Cosa include l’offerta? Su Sky TV sono disponibili show per tutta la famiglia, serie TV italiane e internazionali (anche in corrispondenza con gli USA), documentari su natura, mondo animale, storia, attualità e scienza e anche news dall’Italia e dal mondo. Con Netflix, invece, l’intrattenimento parte dalle serie TV ai film fino ai documentari per bambini. Il piano attivo sarà quello Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Con l’offerta Black Friday di Sky, l’intrattenimento di qualità diventa accessibile a tutti. Approfitta di questa promozione disponibile solo online fino al 27 novembre, scegli la soluzione che fa per te e preparati a vivere 18 mesi di pura soddisfazione televisiva.

