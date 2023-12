Il miglior stabilizzatore per GoPro e action cam in offerta lampo su Amazon (83€)

Lo stabilizzatore Hohem iSteady Pro 4 è tra le offerte del giorno di casa Amazon. Solo fino alle 18:00 di oggi è possibile acquistarlo a 83€ invece di 119€, grazie all’offerta lampo che sconta del 30% il nuovo gimbal. Ecco il link all’offerta.

Hohem iSteady Pro 4 è il miglior stabilizzatore per GoPro e action cam per chi ha un budget inferiore a 100€. Compatibile con i modelli Hero 12, Hero 11 e Hero 10, può essere usato anche con DJI OSMO Action, Insta360 ONE R e Sony RX0.

Hohem iSteady Pro 4 in sconto del 30% su Amazon (ancora per poco)

Uno dei principali punti di forza del nuovo modello iSteady Pro 4 di Hohem è la connessione Bluetooth rapida e il basso consumo energetico di questa tecnologia, grazie alla quale l’autonomia è superiore del 50% rispetto alla connessione Wi-Fi della precedente generazione. Questo gimbal, infatti, può vantare un’autonomia record fino a 14 ore.

Un ulteriore elemento di spicco dello stabilizzatore per GoPro e action cam è l’impermeabilità. Tutto merito della tecnologia IPX4 Splash Proof, che consente al gimbal di resistere agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione. Ciò lo rende il dispositivo ideale durante le giornate piovose, senza limiti di utilizzi all’aperto.

Hohem iSteady Pro 4 è in offerta lampo fino alle 18:00 al prezzo di 83,00€. L’articolo è spedito da Amazon, quindi per tutti gli utenti Prime è possibile beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

