Il MIGLIOR tablet ECONOMICO oggi lo paghi 173€: -40% per realme Pad

L’offerta Amazon di oggi su realme Pad è una di quelle che difficilmente ricapiteranno nei prossimi giorni, motivo per cui ti consigliamo di non perderla per nessun motivo. Infatti, complice un esorbitante sconto immediato del 40%, quest’oggi il tablet Android economico del colosso cinese lo paghi appena 173€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Nonostante il prezzo super conveniente e il calo di prezzo verticale, il tablet a marchio realme è pronto fin da subito per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, compreso il design.

realme Pad è in super sconto su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

realme Pad, infatti, è realizzato con una monoscocca unibody in alluminio proprio come i tablet di fascia alta, a cui si affianca un bellissimo pannello 2K da 10.4 pollici ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione. Come se non bastasse, il tablet economico monta anche un buon processore octa core e una mega batteria da 7100 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 173€ hai finalmente a portata di mano un tablet economico tuttofare che non ti deluderà mai; mettilo immediatamente nel carrello e preparati a utilizzarlo già da domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

