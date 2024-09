Il mini game di Shiba Shootout spopola negli store online mentre la prevendita del token raggiunge il traguardo di 1 milione di dollari

Dopo un mese dal lancio del suo gioco principale, la prevendita di Shiba Shootout ha improvvisamente ripreso ritmo, grazie al suo recente traguardo di 1 milione di dollari che ha fatto notizia.

Con l’ulteriore sviluppo del gioco e altri incentivi per i primi partecipanti, il percorso del progetto per raggiungere l’obiettivo della prevendita potrebbe essere più vicino del previsto.

Superare 1 milione di dollari determina un aumento della domanda

Shiba Shootout ha raccolto oltre 1,05 milioni di $ e sembra stia accogliendo sempre più investitori. Ciò potrebbe essere dovuto alla recente attenzione dei media che sta ottenendo, con la notizia che sta diventando un progetto virale nel campo delle meme coin in prevendita.

Il progetto aveva raccolto circa 700.000 $, prima che gli sviluppatori ne accelerassero lo sviluppo e annunciassero aggiornamenti. Il prossimo obiettivo per l’attuale fase di prevendita è fissato a circa 1,79 milioni di $ e molti si aspettano che possa essere raggiunto entro i prossimi due giorni.

Anche i canali social di Shiba Shootout hanno recentemente guadagnato diversi nuovi follower, il che potrebbe anche essere il motivo per cui la prevendita è riuscita a chiudere così presto il traguardo di 1 milione di dollari.

Verificato da SolidProof, il progetto ha una forte tokenomics focalizzata sul mantenimento della crescita dell’ecosistema anche dopo il suo lancio ufficiale.

Il 35% della fornitura totale è destinato a essere distribuito nella prevendita stessa, il che garantirà che il token rimanga sotto il controllo della sua community anche dopo essere diventato disponibile sugli exchange.

Il gioco P2E Shiba Sharpshooter registra un aumento dei download

Come da tabella di marcia, il progetto Shiba Shootout ha lanciato il suo gioco ufficiale, Shiba Sharpshooter, che è stato ben accolto dal pubblico. Giocatori e investitori si sono subito rivolti a Twitter e hanno condiviso il loro entusiasmo online.

Il tema di Shiba Sharpshooter combina il Far West con il meme Shiba Inu, risultando molto attraente per il pubblico appassionato di memecoin. L’approccio innovativo del progetto di collocare l’iconico doge in un’ambientazione di combattimento Far West Play-to-Earn (P2E) è sembrato l’elemento che ha affascinato di più la community delle criptovalute.

Progettato per attrarre sia gli appassionati di criptovalute che gli amanti dei meme, Shiba Sharpshooter è ora disponibile su Google Play Store e App Store. Il gioco stesso è ambientato in un vero e proprio scenario a tema villaggio da cowboy, in cui i tiratori scelti devono aspettare il momento giusto e premere per primi il grilletto.

Coloro che vincono riceveranno ricompense sotto forma di SHIBASHOOT, il token nativo del progetto. Attualmente nella seconda fase della sua roadmap in 3 fasi, è probabile lancerà il token su DEX e CEX non appena la prevendita sarà terminata.

Staking, Lotterie e Posse Rewards

Uno dei tanti elementi che attraggono gli investitori nel progetto Shiba Shootout potrebbe essere la sua generosa ricompensa di staking. Con un tasso APY superiore all’800%, i primi investitori hanno iniziato a riversarsi sulla piattaforma per trarre vantaggio.

Questa opportunità di staking ha permesso agli utenti di far crescere i loro token SHIBASHOOT mentre il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, offrendo un incentivo redditizio per coloro che cercano di massimizzare il loro investimento.

Il progetto ha anche introdotto le lotterie Lucky Lasso, una funzionalità che consente ai partecipanti di acquistare biglietti utilizzando i token SHIBASHOOT per avere la possibilità di vincere importanti premi in criptovaluta. Una parte dei proventi di queste lotterie viene destinata al supporto di iniziative di beneficenza, rendendo questa funzionalità non solo entusiasmante per i partecipanti, ma anche utile.

Tuttavia, la funzionalità più evidenziata che ha ottenuto una maggiore trazione tra i membri della community è il programma Posse Rewards. Il 20 agosto, il team ha annunciato che Posse Rewards era stato lanciato ufficialmente sul proprio canale Twitter, attraverso cui ogni investitore aveva la possibilità di godere di una ricompensa del 5% su ognuno dei propri referral semplicemente collegando i wallet e condividendo il proprio codice.

Questa iniziativa ha incentivato la crescita della community premiando sia i referrer che i nuovi membri con token bonus, aumentando il coinvolgimento.

Considerato il recente picco di popolarità e l’attenzione mediatica che Shiba Shootout sta ricevendo, potrebbe esserci una forte possibilità che la domanda del progetto aumenti vertiginosamente.

Per saperne di più e rimanere aggiornato sugli sviluppi, segui i loro canali social su Twitter e Telegram.