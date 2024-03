Il mouse da gaming PIU' VENDUTO AL MONDO oggi a MENO DI META' PREZZO

Per ottimizzare le tue sessioni di gaming, non puoi non avere questo gadget top di gamma! Si tratta del Mouse da gaming Logitech G G502 HERO, oggi disponibile su Amazon in offerta bomba a soli 45 euro con un maxi sconto del 51%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Mouse da gaming Logitech G G502 HERO: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mouse da gaming Logitech G G502 HERO è dotato di un sensore ottico che offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Ha 11 Pulsanti Programmabili e una Rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità: in questo modo avrai un controllo completamente personalizzato delle tue impostazioni di gioco. In più potrai aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento.

La tecnologia Logitech G LIGHTSYNC ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gaming. Inoltre un sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse offrono un clic sempre preciso e un comando rapido.

Il sensore di ultima generazione è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro e traccia spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione.

Il Mouse da gaming Logitech G G502 HERO oggi è disponibile su Amazon in offerta bomba a soli 45 euro con un maxi sconto del 51%. Attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.