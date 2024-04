Trasforma la tua TV vecchia in un MODELLO SMART: bastano solo 45,50€

Quante volte ti è capitato di sentirti in difetto con la tua vecchia TV in casa? Obbligato a vedere i soliti canali e senza la possibilità di accedere alle piattaforme di streaming direttamente col telecomando? Non sempre è necessario acquistarne una di ultima generazione, c’è infatti una soluzione che ti permette di risolvere il problema spendendo solamente 45,50 euro. Stiamo parlando del TV Stick 4K di Xiaomi, un potente dispositivo che ti dà modo di connetterti ad internet dalla TV e avere un comodo telecomando pronto all’uso. Acquistala subito in sconto su Amazon solo oggi, così il risparmio è assoluto e sarai certo di avere il massimo della tecnologia a tua disposizione.

Xiaomi TV Stick: l’accessorio che rende tutto più smart

Dopo aver scoperto le potenzialità del Xiaomi TV Stick, non ci penserai due volte prima di acquistarlo e farlo tuo. Il suo utilizzo è molto semplice, è dotato di una presa USB che va collegato in una delle porte del tuo vecchio televisore. Fatto ciò, accendi tutto e fai partire la configurazione automatica. Ti verrà chiesto di inserire i dati della tua rete WiFi, così da dar via alla trasformazione della TV. Che come di colpo diventerà smart e avrà tutte le tue app preferite sempre disponibili.

Potrai godere dell’hub personalizzato di Xiaomi, che ha una interfaccia molto semplice ed intuitiva. Tramite lo store, potrai scaricare ciò di cui hai bisogno. Tra Spotify, Netflix, YouTube, DAZN, Prime Video e chi più ne ha più ne metta, c’è l’imbarazzo della scelta. E anche a livello di qualità, noterai la differenza. C’è infatti fino al 4K garantito, così che le immagini saranno belle da vedere come non mai.

Falla tua subito e non te ne pentirai, è una promozione pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.