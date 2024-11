Il Notebook Lenovo più innovativo di sempre a 170€ in meno

Ecco uno dei migliori pc portatili sul mercato che ottimizzerà il tuo lavoro e l’intrattenimento quotidiano al massimo! Si tratta del Notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x, al momento disponibile su Amazon a soli 829 euro con uno sconto conveniente del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x è un pc portatile di ultima generazione che porterà il tuo setup di lavoro ad un livello elevatissimo.

La sua punta di diamante è sicuramente l’innovativo processore Snapdragon X Plus X1P-42-100 che rende tutto possibile con prestazioni potenziate dall’AI avanzata e connettività ultraveloce per stare al passo con il tuo stile di vita dinamico.

Inoltre è dotato di un enorme display OLED da 14 pollici che offre una visualizzazione eccellente con immagini brillanti dai colori nitidi e i particolari minuziosi, quindi ideale sia per il gaming e che per la produttività. Tra l’altro dispone di una potente batteria da 57Whr che ti accompagna per tutta la giornata, anche se lo utilizzi in maniera intensiva, mentre la funzionalità di ricarica rapida permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Per finire, questo modello ha un design sottile e resistente in metallo, con uno spessore di soli 16,9 mm, quindi è perfetto per chi è sempre in viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.