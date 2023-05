Il pad PS5 DualSense Edge pensato per i PRO è finalmente superscontato! Il prezzo scende vertiginosamente!

Le bombe di Amazon non smettono mai di esplodere! Oggi tocca al pad Sony per PlayStation 5 DualSense Edge, il pad per i PRO con un costo da PRO… Ma grazie a taglio di costo di Amazon di oggi, una bella sforbiciata del 19% sul prezzo di listino, possiamo acquistarlo spendendo 195 euro, ovvero 45 euro in meno rispetto al prezzo pieno. Non male vero?

Questo super concentrato di tecnologia Sony non aspetta, infilatelo subito nel carrello per poterci giocare domani!

Le prestazioni cambiano… in meglio!

Una delle caratteristiche principali del DualSense Edge è la sua capacità di offrire un feedback tattile avanzato. Il controller è dotato di attuatori ad alta precisione che consentono ai giocatori di sentire diverse sensazioni durante il gioco. Ad esempio, il controller può simulare una varietà di impatti, vibrazioni e anche le asperità del terreno, aumentando ancor di più l’immersività nel mondo di gioco.

Ma DualSense Edge colpisce soprattutto per la possibilità di sostituire fisicamente entrambi gli stick. Si tratta di una bella pensata introdotta da Sony per risolvere rapidamente il problema del drifting e di conseguenza offrire una longevità molto più elevata della concorrenza per il suo pad da PRO.

Ci sono poi 4 pulsanti aggiuntivi che è possibile montare sul retro del controller, per sostituire, volendo, i tasti frontali in modo da non staccare mai le dita dagli stick. Sembra una feature accessoria, ma tutti i veri PRO, tutti quelli che giocano i tornei internazionali, usano questa configurazione che è a tutti gli effetti diventata uno standard per i pad Premium Pro.

Un’altra differenza col pad tradizionale riguarda i grilletti la cui corsa può essere modificata al volo regolandola su 3 diverse impostazioni, muovendo una piccola leva presente ai loro lati.

DualSense Edge è a tutti gli effetti il miglior pad per i PRO presente sul mercato, forte di una costruzione impeccabile e tantissime feature sia hardware che software, visto che il pad, prodotto da Sony stessa, può essere configurato e tarato alla grande in modo estensivo e accurato.

Tutto ciò ha un prezzo, ma grazie al mega sconto Amazon possiamo comprarlo spendendo decisamente meno!

