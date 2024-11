Il PC ASUS Vivobook Go 15 al suo prezzo minimo storico: solo su Amazon

Hai bisogno di un nuovo pc portatile adatto sia per i tuoi progetti personali che per il divertimento quotidiano a casa o in vaiggio? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’ASUS Vivobook Go 15, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 464 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

ASUS Vivobook Go 15: tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Il pc ASUS Vivobook Go 15 è un concentrato di potenza, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Si contraddistingue per il suo potente Processore AMD Ryzen 5 7520U e la sua scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics: questo vuol dire che garantisce sempre prestazioni eccellenti, permettendoti di effettuare qualsiasi tipo di operazione in maniera fluida ed efficiente.

Inoltre questo dispositivo riesce ad ottimizzare produttività e tempistiche di lavoro anche grazie alla sua cerniera ruotabile a 180° e al tasto Enter giallo brillante con il quale risulta ancora più semplice condividere facilmente contenuti e idee.

La RAM è da 16 GB e la memoria interna da 256 GB, quindi davvero enorme così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto, anche quelli più pesanti. In più, la tastiera in italiano full-size con una lunga corsa dei tasti assicura una digitazione comoda e precisa insieme al grande pad multitouch da 6 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.