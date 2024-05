Il POTENTISSIMO mid-range Redmi Note 13 Pro 5G è un BEST BUY a 274€ su eBay

Non è cosa di tutti i giorni trovare lo sconto immediato del 19% su eBay per acquistare l’eccellente mid-range Android Redmi Note 13 Pro 5G. Attualmente indicato come uno tra i migliori nella fascia media del mercato per via della sua eccellente scheda tecnica, in queste ore il device del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 274€ grazie allo sconto immediato del 19%.

Come dicevamo Redmi Note 13 Pro 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità personali, anche le più esigenti, grazie a una scheda tecnica per nulla di secondo livello rispetto ai più blasonati device Android.

Il mid-range Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente

Lo smartphone Redmi, infatti, monta un eccellente pannello da 6.67” Super QPD a 120Hz e a risoluzione 1.5K: parliamo di un modulo perfetto per guardare video ad altissima risoluzione e sempre fluidi, in qualunque momento della giornata. Il merito è anche del potente processore octa-core Snapdragon 7s Gen2, una piccola bestia di potenza alimentata da una mega batteria da 5100 mAh con ricarica rapida da 67W.

A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa un comparto fotografico multiplo di primissimo livello: Redmi Note 13 Pro 5G monta un sensore principale da 200MP con OIS per foto e video di altissimo livello, anche nelle condizione di luce più impegnative.

Non c’è altro modo per etichettare la validità di questa offerta di eBay sul mid-range Android a marchio Redmi; si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio best buy, se non altro per via della incredibile qualità del prodotto e del prezzo ridicolo richiesto per acquistarlo.

