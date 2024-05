Il Power Bank PIU' POTENTE E COMPATTO in commercio è tuo a SOLI 22 EURO

Sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone senza carica? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Oggi il Charmast Power Bank è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad uno sconto del 25% ed un ulteriore coupon del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offerta è a tempo limitato quindi fai in fretta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Charmast Power Bank: energia extra sempre con te

Il Charmast Power Bank ha una potenza da 30000mah che ti assicura energia extra per qualsiasi tuo dispositivo. Basti pensare che è possibile caricare iPhone 14/13 quasi 6 volte, iPhone 12/11 Pro 5 volte o Samsung Galaxy S9/S10 circa 5.5 volte .

Questa batteria esterna supporta i protocolli di ricarica rapida power delivery e QC3.0 e carica i dispositivi compatibili fino a 4 volte più velocemente della ricarica convenzionale.

Si caratterizza per un design compatto e quindi super leggero: ha dimensioni di soli 17.1×7.15×2.5cm con un peso di 490g. Questo vuol dire che risulta super portatile e potrai inserirlo in borsa o in tasca per una giornata intera senza nessun fastidio.

Inoltre ti permette di ricaricare 3 dispositivi contemporaneamente tramite la porta USB C e le uscite USB. Il design a tre porte, quindi, consente di condividere l’energia portatile con gli amici o di fornire l’energia di cui hai bisogno a tutti i tuoi dispositivi in una sola volta.

