Il Power Bank PIU' SOTTILE sul mercato a SOLI 19 EURO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Hai paura di restare con il cellulare scarico quando sei fuori casa? Ecco la soluzione per te! Oggi il Power Bank Ultra Sottile YMYH è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank Ultra Sottile YMYH: carica extra sempre con te

Il Power Bank Ultra Sottile YMYH ha la capacità di soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane, ed è facile da trasportare! Con uno spessore di soli 1,6 cm, è molto sottile e compatto in mano, tanto che risulta essere il più leggero e sottile sul mercato.

È dotato del più recente standard di ricarica universale USB-C ed offre un consumo energetico inferiore al pari di una maggiore efficienza. Inoltre può funzionare sia come ingresso che come uscita, e sono necessarie solo 2 ore per caricarlo completamente.

Grazie alle avanzate tecnologie di ricarica veloce 20W PD & 22.5W QC, questo power bank può ricaricare in modo incredibilmente veloce il tuo nuovo iPhone dallo 0 al 70% in 40 minuti, fornendo una ricarica 3 volte più veloce dei caricabatterie originali.

Inoltre, il display LCD bianco mostra con precisione il livello attuale della batteria, in modo da poter vedere a colpo d’occhio se è necessario ricaricarla. Che siate in viaggio per lavoro o per piacere, la batteria è anche sicura e certificata dai test dell’UE e soddisfa gli standard di sicurezza internazionali per il trasporto aereo.

