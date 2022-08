Il power bank  potente e leggero a prova di draghi, può essere tuo a prezzo SHOCK

Non tutti i power bank sono uguali o potenti allo stesso modo. Questo fantastico mini power bank da 10000 mAh, per esempio, ti propone un ottimo compromesso fra potenza, portabilità e capienza. E lo fa oggi a un prezzo irrinunciabile, direttamente su Amazon. Oggi può infatti essere tuo con soli 29 euro. Il che lo rende davvero un affare molto invitante, perché un dispositivo simile, con questa capacità di immagazzinamento e dotato di una batteria ai polimeri di litio premium con protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, difficilmente costa così poco. Le spedizioni sono gratis.

Power bank 10000mAh, piccola e potente

Il power bank è di piccole dimensioni e supporta la ricarica rapida wireless da 5 W, 7,5 W, 10 W e MAX 18 W. Nessun cavo richiesto, infatti è sufficiente posizionare il telefono o l’accessorio Qi-CERTIFIED al centro del pad del caricatore per una facile ricarica wireless. Peculiarità del dispositivo è il supporto a doppia gamba che ti offre la possibilità di attaccare letteralmente il cellulare al caricatore e tenerlo quindi in obliquo, per una visualizzazione stabile del telefono a mani libere.

L’uscita Power Delivery 3.0 e l’uscita Quick Charge 3.0 si combinano per fornire una carica ottimizzata ai tuoi dispositivi fino a 18 W. Ricarica rapidamente l’iPhone 13 Pro fino al 50% in soli 30 minuti con l’uscita PD. Può caricare 3 dispositivi contemporaneamente senza interruzioni di corrente, risolvendo efficacemente le esigenze di ricarica di più dispositivi. Inoltre è piccolo e compatto, quindi lo porti poi dove vuoi per utilizzarlo solo quando serve. In tal senso è il 40% più leggero del tradizionale power bank da 10000 mAh, di dimensioni più ridotte e pesa solo 184 g.

Adatto per il lavoro quotidiano o altre attività all’aperto, questo device è l’ideale per farti uscire di casa senza preoccuparti per la batteria del tuo tablet o telefono scarico. Con esso puoi goderti i tuoi dispositivi sempre e ovunque protetto da ogni pericolo, dal sovraccarico fino al troppo calore: sulla carta nemmeno un drago riuscirebbe a fonderlo. Oggi può essere tuo con soli 29 euro con le spedizioni gratuite. Ma ricordati prima di chiudere l’acquisto di spuntare sulla pagina prodotto la voce Applica coupon 20€ prima di andare alla cassa. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.