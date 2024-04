Il prezzo degli ottimi auricolari Bluetooth crolla praticamente a terra: MENO 70 PER CENTO!

Il panorama degli auricolari True Wireless Bluetooth è particolarmente affollato e competitivo. Escludendo i dispositivi di fascia alta, il settore di quelli dal prezzo accessibile è iper congestionato, i prodotti sono tantissimi, ed è difficile districarsi tra mille offerte e una qualità generale molto altalenante. A volte però possiamo imbatterci in marche dal nome poco conosciuto, ma dalla qualità certificata dalle tante recensioni positive ricevute. E proprio il caso di Kauguo, che con questi suoi auricolari Bluetooth G11Pro ha saputo coniugare alla grande prezzo accessibile, tanta tecnologia e un ottimo audio! Ovvero questi auricolari G11Pro hanno il più classico dei classici ottimo rapporto qualità prezzo!

Il loro prezzo di listino è di 70 euro, e questo già li qualifica non come un prodotto da cestone! Oggi possiamo acquistarli col doppio sconto Amazon: MENO 70%, che porta il prezzo a 20,99 euro, più in pagina c’è un bel coupon da flaggare che vale un altro MENO 15%, ovvero 17,84 euro!

Piccolo prezzo, grande qualità

Gli auricolari Kauguo G11Pro sono un concentrato di tecnologia non indifferente:

Peso di 3 grammi per auricolare

Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione più stabile e con meno latenza, con portata massima di trasmissione di 15 metri

Driver dinamici Premium da 14.2 mm

4 microfoni ENC con funzione di riduzione del rumore ambientale

Tecnologia BassUp per potenziare i bassi

Display Digitale a LED

6 ore di ascolto

42 ore totali di ascolto della custodia

Controlli touch

Certificazione IPX6, resistenza a pioggia e sudore

Questi auricolari Bluetooth Kauguo G11Pro sono davvero un’ottima scelta per chi cerca “delle cuffiette” senza fili comode, leggere, con un audio cristallino potente ma ben bilanciato e con una cancellazione del rumore efficace. Commenti e recensioni parlano chiaro: Kauguo è un’azienda affidabile, l’offerta Amazon di oggi è davvero irresistibile, impossibile non comprarli!

