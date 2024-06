Il prezzo di Bitcoin torna a salire mentre la prevendita di 99Bitcoins token si avvicina al traguardo di $ 2 milioni

Sono state 24 ore intense per Bitcoin, con il suo prezzo che ha superato i 70.000 dollari per la prima volta in due settimane. Nel frattempo, il suo slancio rialzista si è esteso al suo ecosistema, con il nuovo token 99Bitcoins che si avvicina alla soglia dei 2 milioni di dollari in prevendita.

Le notizie di mercato rialziste rafforzano il prezzo di BTC

Progressi entusiasmanti hanno travolto il mercato delle criptovalute e consentito la crescita di Bitcoin oltre i 70.000 dollari.

Attualmente, BTC viene negoziato a 70,9mila dollari, in crescita del 2,6% oggi, del 3,4% questa settimana e dell’11,9% questo mese. Detiene una capitalizzazione di mercato di 1,39 trilioni di dollari e un volume di trading di 36 miliardi di dollari nelle 24 ore, in crescita del 18% oggi.

Secondo Kaduna, una recente svolta nella politica macroeconomica del governo degli Stati Uniti contribuisce all’azione rialzista del prezzo di Bitcoin.

Kaduna ha spiegato che il governo degli Stati Uniti sta riacquistando titoli del Tesoro dal mercato ad un ritmo di 2 miliardi di dollari a settimana.

Secondo lui, questo sopprimerà i tassi di rendimento dei titoli del Tesoro, rafforzando al tempo stesso la liquidità per gli asset a rischio, tra cui Bitcoin e altre criptovalute.

Nel frattempo, l’entusiasmo per gli ETF spot su Bitcoin sta lentamente riemergendo, con DaanCrypto che ha segnalato 15 giorni consecutivi di afflussi netti di ETF e il totale di lunedì pari a 105 milioni di dollari.

Ciò riflette il ritorno del denaro istituzionale in BTC dopo un periodo di deflussi di ETF ad aprile e all’inizio di maggio.

Inoltre, la Thailandia e l’Australia hanno fatto scalpore nel campo degli ETF questa settimana, con la Thailandia che ha approvato gli ETF spot su BTC e l’Australia che ha lanciato i suoi primi ETF.

Sebbene questi progressi sul mercato vadano a vantaggio del prezzo del Bitcoin, un altro sviluppo è arrivato dal CEO di VanEck, che ha recentemente previsto che la capitalizzazione di mercato del Bitcoin raggiungerà almeno la metà di quella dell’oro.

In una intervista, Scott Melker ha affermato:

“Io dico che Bitcoin finirà per raggiungere almeno la metà della capitalizzazione di mercato dell’oro. Penso che ci vorranno altri cinque o dieci anni. I nostri clienti TradFi sono ancora molto confusi riguardo a cosa fare con Bitcoin e non vogliono parlarne, ma i loro clienti stanno spingendo per agire.”

E il CEO di VanEck non è l’unica figura di spicco che si esprime su Bitcoin. Negli ultimi mesi anche il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha sostenuto la criptovaluta leader di mercato.

Evidentemente, la combinazione di progressi del mercato e sentiment positivo ha consentito a Bitcoin di recuperare 70.000 dollari.

Tuttavia, anche altre criptovalute stanno godendo di uno slancio rialzista. I token del suo ecosistema sono fiorenti e 99Bitcoins mostra un enorme potenziale mentre la sua prevendita corre verso i 2 milioni di dollari.

Il token 99Bitcoins raccoglie 2 milioni di dollari mentre un importante analista prevede una crescita 10X

Questa non è la prima volta che 99Bitcoins suscita scalpore nel mercato. Attraverso contenuti di alta qualità e innovazione continua, il progetto ha attirato 700.000 iscritti su YouTube e 2,8 milioni di abbonati e-mail insieme ai lettori dei siti di notizie.

Ma ora 99Bitcoins sta andando avanti con il suo nuovo token 99Bitcoins ($99BTC), attualmente disponibile in una prevendita che finora ha raccolto oltre 2 milioni di dollari.

$99BTC fa parte del suo nuovo livello Learn-to-Earn, che, come suggerisce il nome, premia gli utenti che vogliono imparare qualcosa sulle crypto.

Con le criptovalute sull’orlo di un altro storico rally, il lancio del token non poteva arrivare in un momento migliore.

Gli studenti necessitano di 99BTC per accedere alla piattaforma. Inoltre, i titolari hanno accesso a segnali di trading di criptovalute, strumenti e formazione BRC20, un gruppo VIP, premi di staking e altro ancora.

Il prezzo attuale è $ 0,00108, ma aumenterà durante la prevendita. Il prossimo rialzo avverrà tra sei giorni o quando la prevendita raggiungerà i 2,7 milioni di dollari.