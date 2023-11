Il prezzo si SGRETOLA: in corso l'offerta più ASSURDA su un Realme

Offerta pazza da Black Week? Non potevo non segnalarti questa bomba, il prezzo si sta davvero sgretolando. Beh, questa è l’offerta migliore del momento. Ti puoi portare a casa il Realme 11 Pro a soli 270,33€, invece di 379,99€. Non è uno scherzo, è successo davvero, vai subito a vederlo!

Non vorrai mica farti scappare un’occasione così? Perché non si è davvero mai vista prima. Si tratta di uno smartphone davvero venduto. Oggi te lo porti a casa con il mega sconto del 29%. Non potrai rinunciarci, aggiungilo al carrello Amazon, al checkout lo troverai già scontato dal sito.

Realme 11 Pro 5G 8+128GB, display curvo da 120 Hz, fotocamera, batteria massiva da 5.000 mAh

Uno smartphone che sta facendo milioni e milioni di vendite, sappi che rimangono pochissimi pezzi dispinibili. Ciò che dovrai fare è correre adesso su Amazon per poi poter eliminare il tuo vecchio smartphone che non funziona.

Ti regala 1 miliardo di colori intensi con una spiccata brillantezza, luminosità e nitidezza, per una piacevole esperienza visiva che riproduce sempre le tonalità originali.

La tecnologia avanzata con zoom integrato offre uno zoom 2x molto più nitido di quelli digitali. La tecnologia SuperOIS ti aiuta a catturare soggetti in movimento con maggior sicurezza.

Ultra rapida, super sicura e incredibilmente affidabile, la ricarica SUPERVOOC da 67 W (MAX) ti permette di utilizzare il telefono in modo pratico, ricaricando in 18 minuti fino al 50% di una batteria con capacità pari a 5.000 mAh: una batteria massiva che ti offre fino a 19 ore di riproduzione video.

Non aspettare altro tempo, perché l’offerta potrebbe anche finire nelle prossime ore. Già oggi, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili su Amazon, quindi corri subito a vederlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.