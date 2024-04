Il purificatore d'aria Rowenta è in SVENDITA su Amazon (-61%)

Rowenta PU2530 è un purificatore d’aria che ti permette di eliminare fino al 99,9% dei batteri in un ambiente purificando una stanza di 10 metri quadri in appena 7 minuti. Oggi puoi acquistarlo con un fantastico sconto: al 61% in meno è tuo a soli 69,99 euro invece di 179,99.

Purificatore aria Rowenta in sconto: le caratteristiche

Questo purificatore garantisce un tasso di purificazione dell’aria CADR (Clean Air Delivery Rate) di 230 m³/h, ideale dunque per ambienti fino a 90 m², assicurando un’efficace rimozione di particelle nocive.

Grazie alla sua efficacia, questo purificatore d’aria è in grado di pulire rapidamente l’aria di una stanza di 10 m² in soli 7 minuti: con i suoi 3 livelli di filtrazione, il PU2530 è progettato per rimuovere fino al 99,9% di particelle di polvere fine, inclusi allergeni, pollini, acari della polvere e persino formaldeide grazie al filtro Nanocaptur.

L’apparecchio è dotato di 3 diverse velocità, tra cui una modalità silenziosa: inoltre, dispone di un indicatore di cambio filtro per una manutenzione senza problemi e un timer con avvio ritardato per una maggiore convenienza.

Con questo purificatore puoi godere di un’aria più pulita e fresca in casa tua, garantendo un ambiente più sano per te e la tua famiglia: approfitta di questo super sconto e acquistalo a 69,99 euro invece di 179,99.

