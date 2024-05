Il RE dei budget phone 5G di Samsung CROLLA del 42% su Amazon (157€)

Samsung Galaxy A14 5G è senza ombra di dubbio uno tra i popolari e apprezzati budget phone attualmente disponibili sul mercato, e quest’oggi può essere finalmente anche tuo grazie a questa sconvolgente offerta di Amazon.

Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 42%, infatti, il device del colosso sudcoreano è disponibile in vendita al prezzo regalo di appena 157€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa (solo per i clienti Amazon Prime).

Samsung Galaxy A14 5G è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Ti starai chiedendo il motivo di tanta popolarità? Ebbene, Samsung Galaxy A14 5G ha tutto ciò che ti serve per portare a termine i task quotidiani senza scendere a compromessi: monta un bel pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, un buon processore octa-core per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero.

Ci sono buone notizie anche dal punto di vista fotografico. Dimenticati delle foto sfuocate e dei video a bassa risoluzione, con il modulo fotografico triplo del Galaxy A14 5G puoi sbizzarrirti in foto e video sempre di grande qualità grazie al sensore principale da ben 50MP.

Cos’altro ti aspetti da un device così conveniente ed economico? Metti subito nel carrello di Amazon il popolarissimo budget phone di Samsung e preparati per riceverlo a casa già domani e senza costi aggiuntivi di spedizione, solo con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.