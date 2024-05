Il router TP-Link che supporta PIU' DI 30 DISPOSITIVI è in OFFERTA SPECIALE

Hai problemi di connessione a casa con una linea che salta o si rallenta? La soluzione è il Mercusys TP-Link Router 4G, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto dell’11%.

Mercusys TP-Link Router 4G: funzionalità e modalità di utilizzo

MB110-4G è il Router Mercusys by TP-Link che sfrutta la rete mobile 4G LTE per offrirti una connessione performante e stabile anche in assenza di linea fissa.

Questo modello supporta gli standard FDD-LTE e TDD-LTE (compatibile con i principali operatori telefonici in Italia e nel mondo) e permette di raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50Mbps in upload.

È possibile creare una rete Wi-Fi 2.4GHz con velocità fino a 300Mbps, in grado di supportare fino a 32 dispositivi wireless in contemporanea. L’ideale per le tue attività quotidiane: potrai lavorare da remoto, seguire lezioni in streaming oppure goderti sessioni di gioco online in piena tranquillità.

Inoltre il dispositivo è dotato di 2 porte Fast Ethernet (1 LAN + 1 LAN-WAN) per fornire connettività a dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC desktop. La porta per antenna esterna 3G-4G permette di aumentare la ricezione del segnale LTE in aree remote, in cui la copertura dell’operatore risulta instabile.

