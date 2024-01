Il Router TP-Link è in OFFERTA! Prendilo ora per una connessione internet SUPER!

TP-Link Archer VX1810v AX1800Mbps è uno straordinario Modem Router VDSL/ADSL, Dual Band WiFi 6, Profilo VDSL2 35b, VoIP, 4 Porte Gigabit, Porta DSL, FXS, Compatibile con VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, Porta USB. Oggi puoi prenderlo a soli 89,99 euro, con lo sconto del 10%!

TP-Link Archer VX1810v: le caratteristiche

Velocità di nuova generazione da 1,8 Gbps: goditi lo streaming, il download e il gioco senza interruzioni con velocità Wi-Fi di 1,8 Gbps (1201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz). Connetti più dispositivi: la tecnologia WiFi 6 ti consente di connettere più dispositivi con la rivoluzionaria combinazione di tecnologie OFDMA, MU-MIMO e Beamforming riducendo contemporaneamente il ritardo. Super VDSL: la più recente tecnologia super VDSL (VDSL2 Profile 35b) offre velocità Internet fino a 350 Mbps, mentre la tecnologia G.vector garantisce una stabilità di trasmissione dati avanzata.

Connettività versatile: completamente compatibile con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, supporta la connessione in fibra e via cavo tramite porta Ethernet, nonché servizi Internet 3G/4G tramite porta USB. Compatibile con EasyMesh: fornisce copertura Wi-Fi per tutta la casa con tecnologia mesh standard

Supporto VoIP: supporta più account VoIP e varie funzioni di chiamata per superare i tradizionali telefoni fissi. Installazione e utilizzo facili: configura la tua rete in pochi minuti con la potente app Aginet. Gestione remota: supporto TR-069/TR-098, TR-181, TR-111, TR-104, TR-143 e TAUC per la gestione centralizzata da parte dei provider di servizi Internet.

