Il Samsung Galaxy S25 avrà una versione inedita (e sarà rivoluzionaria)

È partito il conto alla rovescia per tutti i fan di Samsung che sono in attesa del lancio dei nuovi Galaxy S25. La serie di flagship aggiornata dell’azienda sudcoreana dovrebbe arrivare – come da tradizione – nelle prime settimane del 2025. E sarà composta dai tre modelli standard, Plus e Ultra. Ma non solo!

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni del sito web coreano ET News e da Smartprix, infatti, gli ingegneri del colosso asiatico avrebbero ormai concluso i lavori per l’introduzione di una quarta variante del dispositivo antagonista degli iPhone. E gli esperti del settore già promettono che sarà rivoluzionaria, tanto che la concorrenza starebbe studiando possibili contromosse per fermare un fenomeno che potrebbe crescere esponenzialmente il prossimo anno.

Galaxy S25 Slim: la nuova versione del flagship di Samsung

Dopo averlo individuato all’interno del database GSMA IMEI col numero di modello SM-S937U, le notizie in merito all’arrivo di un Samsung Galaxy S25 Slim si fanno sempre più concrete. Non ci sono purtroppo informazioni legate a quella che potrebbe essere la scheda tecnica del device, ma tutto lascia pensare che gli ingegneri abbiano optato per una leggera riduzione della capacità delle principali componenti.

E dunque ci sarà un processore meno potente rispetto ai tre “fratelli” della serie, un display dalle dimensioni ridotte, una batteria meno capiente e una fotocamera di qualità più bassa. Ma molto probabilmente, anche il prezzo sarà inferiore e pensato dunque per una fascia d’utenza diversa rispetto alle varianti standard, Plus e Ultra.

Come anticipato, non si tratta dell’unica azienda che sta studiando una soluzione di questo tipo. Negli Stati Uniti sono ormai certi che in casa Apple il futuro sarà rappresentato dall’iPhone 17 Slim. Ossia un melafonino più sottile ma che potrebbe non dover rinunciare alle prestazioni. Tanto che si vocifera di un prezzo di lancio persino più alto del top di gamma iPhone 16 Pro Max lanciato nei mesi scorsi.